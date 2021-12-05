Елена Вяльбе: В лице Степановой мы получили хорошего эстафетного бойца

Глава ФЛГР Елена Вяльбе отреагировала на победу женской сборной России в эстафете на втором этапе Кубка мира в Норвегии.

Напомним, что в составе команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Вероника прошла такое боевое крещение. Все девчонки молодцы, сегодня выложились на сто процентов. Победили за счет характера и хорошей работы лыж. Радостно, что в лице Вероники мы получили хорошего эстафетного бойца», - приводит Sport24 слова Вяльбе.

Напомним, что серебро завоевали представительницы Швеции, проигравшие лидерам 1,1 секунды. Тройку лучших замкнула лыжницы из Норвегии (+1,2).

Добавим, что другая российская команда заняла восьмое место. За нее выступали Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.