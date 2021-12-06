Петтер Нортуг назвал Большунова фаворитом Олимпиады в дистанционных гонках

Известный норвежский лыжник Петтер Нортуг назвал фаворитов Олимпиады в Пекине.

«Большунову после всех летних проблем требуется больше гонок, чтобы набрать форму. Думаю, к февралю он будет в полном порядке. Даже уверен в этом. И он — фаворит всех дистанционных гонок на Олимпиаде. Клебо претендент номер один на победу в спринте», - приводит слова Нортуга «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Клебо все свои золотые олимпийские медали завоевал на спринтерских дистанциях, а Большунов является действующим обладателем Кубка мира и малого кубка дистанционного зачета.