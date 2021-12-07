Грузовик сборной Чехии по лыжным гонкам попал в аварию по пути в Швейцарию

Грузовик с сервис-бригадой сборной Чехии по лыжным гонкам попал в серьезную аварию по дороге из Норвегии в Швейцарию на третий этап Кубка мира.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации лыжников Чехии, ДТП произошло на территории Швеции. Чешский транспорт остановился на обочине из-за неисправности, и в этот момент в него врезался другой грузовик.

Источник отмечает, что из персонала команды никто не пострадал, однако теперь участие чехов в соревнованиях в Давосе под вопросом, поскольку нужно успеть перевезти все оборудование за очень короткий срок.

«Главное, что все члены нашей сервисной команды в порядке. Однако, к сожалению, наш грузовик неисправен, поэтому мы имеем дело с очень сложной логистической задачей. Нам необходимо как-то перевезти все лыжи, материалы и команду в Давос. Мы сможем принять участие в гонках Кубка мира в Давосе, только если предпримем колоссальные усилия», — говорится в заявлении директора лыжной сборной Чехии Степана Калиба