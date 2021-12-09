Нортуг хочет видеть «войну» между лыжницами

Знаменитый норвежец Петтер Нортуг заявил, что женскому лыжному спорту не помешало бы увеличение конкуренции.

«Я хочу «войны» среди лыжниц. Я хочу, чтобы разгорелась «война» между русскими лыжницами, норвежками и шведками, поскольку мы получим драму перед Олимпийскими играми», - приводит слова Нортуга RT, ссылаясь на Dagbladet.

Отметим, что лидирует в Кубке мира по лыжным гонкам шведка Фрида Карлссон, ее соотечественница Мая Дальквист идет третьей, норвежка Тереза Йохауг занимает второе место. При этом в первой в сезоне эстафете выиграла сборная России.