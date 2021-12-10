Тренерский штаб лыжной сборной России объявил состав команды на третий этап Кубка мира

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам огласил состав команды на гонки в рамках третьего этапа Кубка мира в Швейцарии.

По информации «РИА Новости», у мужчин спринтерскую дистанцию побегут Александр Большунов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Иван Якимушкин, Денис Филимонов, Артем Мальцев, Сергей Устюгов и Андрей Ларьков. У женщин в этом виде программы выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова и Лилия Васильева.

В дистанционных гонках мужчин представят Большунов, Устюгов, Якимушкин, Мальцев и Ларьков, а также Алексей Червоткин, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. В женской команде к Непряевой, Сориной, Ступак, Степановой и Васильевой присоединятся Евгения Крупицкая и Анастасия Рыгалина.

Напомним, соревнования пройдут с 11 по 12 декабря в Давосе.