Большунов не выйдет на старт индивидуальной гонки в Давосе

Чемпион мира Александр Большунов пропустит индивидуальную гонку в рамках третьего этапа Кубка мира в швейцарском Давосе.

«Саша завтра пропустит гонку. У него першило горло, появились сопли. Это точно не коронавирус, все в порядке. Он уже сегодня тренировался», - приводит «РИА Новости» слова наставника мужской лыжной команды Юрия Бородавко.

Напомним, накануне Большунов также из-за простуды и недомогания пропустил спринт, в котором серебряную награду завоевал другой российский лыжник - Сергей Устюгов, уступивший лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.