Клебо заявил, что Устюгов подарил ему победу в спринте

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо объяснил, какую ошибку допустил россиянин Сергей Устюгов, благодаря которой норвежец смог выиграть спринтерскую гонку в рамках третьего этапа Кубка мира в швейцарском Давосе.

«Первый круг прошел гладко. Нужно было просто занять позицию, а затем был подарок от Устюгова, когда он взвинтил темп на втором круге. Важно было держаться за его спиной перед последним поворотом», - приводит слова Клебо VG.

Напомним, Устюгов лидировал в гонке вплоть до последнего круга, однако на финише уступил норвежцу 0,87 секунды, заняв второе место. Тройку призеров замкнул француз Ришар Жуве.