Устюгов занял третье место в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе

Сегодня, 12 декабря, на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе завершилась мужская гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем.

Отметим, что победу в соревнованиях одержал представитель Норвегии Симен Крюгер, показавший результат 32 минуты 20,4 секунды. Вторым стал его соотечественник Йоханнес Клебо – он уступил лидеру 22,9 секунды. Третью строчку занял россиянин Сергей Устюгов (+27,2).

Добавим, что в десятку лучших попали еще два лыжника из России, а именно Артем Мальцев, ставший седьмым (+39,4) и Иван Якимушкин (9-й; +52,0).

Кубок мира

3-й этап

Давос, Швейцария

Мужчины. Индивидуальная гонка. Свободный стиль. 15 км

1. Симен Крюгер — 32.20,4

2. Йоханнес Клебо (оба — Норвегия) — отставание 22,9

3. Сергей Устюгов — +27,2

7. Артем Мальцев — +39,4

9. Иван Якимушкин — +52,0

11. Денис Спицов — +1.08,1

12. Александр Большунов — +1.09,7

13. Андрей Мельниченко — +1.13,1

17. Алексей Червоткин (все — Россия) — +1.28,1