Устюгов занял третье место в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Давосе

Сегодня, 12 декабря, на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе завершилась мужская гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем.
Отметим, что победу в соревнованиях одержал представитель Норвегии Симен Крюгер, показавший результат 32 минуты 20,4 секунды. Вторым стал его соотечественник Йоханнес Клебо – он уступил лидеру 22,9 секунды. Третью строчку занял россиянин Сергей Устюгов (+27,2).
Добавим, что в десятку лучших попали еще два лыжника из России, а именно Артем Мальцев, ставший седьмым (+39,4) и Иван Якимушкин (9-й; +52,0).
Кубок мира
3-й этап
Давос, Швейцария
Мужчины. Индивидуальная гонка. Свободный стиль. 15 км
1. Симен Крюгер — 32.20,4
2. Йоханнес Клебо (оба — Норвегия) — отставание 22,9
3. Сергей Устюгов — +27,2
7. Артем Мальцев — +39,4
9. Иван Якимушкин — +52,0
11. Денис Спицов — +1.08,1
12. Александр Большунов — +1.09,7
13. Андрей Мельниченко — +1.13,1
17. Алексей Червоткин (все — Россия) — +1.28,1