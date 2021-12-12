Сергей Турышев - об Устюгове: Чем ближе к Олимпийским играм, тем лучше

Помощник старшего тренера по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал результаты Сергея Устюгова на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Россиянин в спринте был вторым, в разделке выиграл «бронзу».

«Вчера Устюгов был второй, сегодня третий — это отличный результат на одном этапе. Видно, что Сергей набирает форму, на каждом этапе показывает более успешные результаты. Сейчас идёт усиленная подготовка, чем ближе к Олимпийским играм — тем лучше», — сказал Турышев «Чемпионату».

Отметим, что победу в соревнованиях одержал представитель Норвегии Симен Крюгер, показавший результат 32 минуты 20,4 секунды. Вторым стал его соотечественник Йоханнес Клебо – он уступил лидеру 22,9 секунды. Третью строчку занял россиянин Сергей Устюгов (+27,2).

Добавим, что в десятку лучших попали еще два лыжника из России, а именно Артем Мальцев, ставший седьмым (+39,4) и Иван Якимушкин (9-й; +52,0).