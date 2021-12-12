Йохауг выиграла индивидуальную гонку в Давосе, Степанова - десятая

В Давосе завершился третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Победу в индивидуальной гонке на 10 километров с раздельным стартом одержал Терезе Йохауг из Норвегии. Второе место заняла представительница США Джессика Дигинс. Бронза у шведской лыжницы Фриды Карлссон.
Лучший результат среди россиянок показала 20-летняя Вероника Степанова, она заняла 10-е место.
Кубок мира
Давос
Индивидуальная гонка. 10 км
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 23.40,1
2. Джессика Дигинс (США) — отставание + 14,5 секунды
3. Фрида Карлссон (Швеция) + 17,1
10.Вероника Степанова (Россия) +39,2
13.Татьяна Сорина (Россия) +46,8
17.Наталья Непряева +54,5
22. Анастасия Рыгалина +1.07,5.