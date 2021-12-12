Клебо - о первом месте в разделке: Это лучшая дистанционная гонка, которую я когда-либо бежал

Трехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал завоеванную серебряную медаль в коньковой раздельной гонке на 15 км. Первым в этой гонке финишировал его соотечественник Симен Крюгер, третьим стал россиянин Сергей Устюгов.

«Это, наверное, лучшая гонка коньковая дистанционная гонка, в которой я когда-либо участвовал. Еще больше рад, что это произошло на высоте, потому что Олимпиада тоже будет на высокогорной местности. Поэтому я чувствую, что сегодня делаю все правильно, когда готовлюсь», - цитирует Клебо Nettavisen.

Отметим, что победу в соревнованиях одержал представитель Норвегии Симен Крюгер, показавший результат 32 минуты 20,4 секунды. Вторым стал его соотечественник Йоханнес Клебо – он уступил лидеру 22,9 секунды. Третью строчку занял россиянин Сергей Устюгов (+27,2).