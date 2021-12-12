Общий зачет КМ: Преимущество Клебо над Устюговым и Большуновым составляет более 100 баллов

Трехкратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо продолжает уверенно лидировать в общем зачете после трех этапов. На его счету 476 очков. Ближайший претендент скандинава - россиянин Сергей Устюгов (315). На третьем месте расположился Александр Большунов (267).
Отметим, что лидер сборной Большунов ранее пропускал спринтерскую дисциплину, из-за чего потерял очки в зачете.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 476.
2. Сергей Устюгов (Россия) – 315.
3. Александр Большунов (Россия) – 267.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 241.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 225.
6. Ришар Жуве (Франция) — 210.
7. Александр Терентьев (Россия) – 197.
8. Алексей Червоткин (Россия) — 188.
9. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 162.
10. Иван Якимушкин (Россия) — 151...