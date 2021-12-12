Вяльбе была не согласна с решением Большунова участвовать в «разделке» в Давосе

Глава ФЛГР Елена Вяльбе отреагировала на решение российского лыжника Александра Большунова принять участие в »разделке» на третьем этапе Кубка мира в Давосе.

Добавим, что 24-летний спортсмен в гонке на 15 км свободным стилем занял 12-е место, уступив победителю Симену Крюгеру 1 минуту и 9,7 секунды.

«Саша вчера самостоятельно принял решение. Позвонил даже не Бородавко, а Турышеву и сказал: «Заявляйте меня». Турышеву — потому что Маркус у нас заявляет команду. Сказал, что вечером он покатался и всё было нормально. Сегодняшнее его решение было неправильным, я с ним не согласна. Меня, к сожалению, вчера вечером здесь не было, я отъезжала на мероприятие FIS», — приводит слова президента национальной федерации «Матч ТВ».

Отметим, что Большунов занимает третье место в общем зачете Кубка мира, уступая соотечественнику Устюгову и норвежцу Йоханнесу Клебо.