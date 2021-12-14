Юрий Бородавко: У Большунова нет никаких вирусов, он может спокойно тренироваться

Тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что лидер команды Александр Большунов не имеет проблем со здоровьем и готов выступить на следующем этапе Кубка мира.

«Анализ крови, который был сделан накануне, опроверг все опасения, что Большунов подхватил какую-то болезнь. Никаких вирусов в организме не обнаружено, что уже радует. Будет сделан также анализ на аллергию, результаты его узнаем позже. Убедившись, что никаких вирусов нет, Большунов может спокойно тренироваться, что он и делает вместе с остальной группой», - приводит слова наставника ТАСС.

Напомним, спортсмен пропустил спринт в рамках третьего этапа Кубка мира в швейцарском Давосе, однако затем принял решение стартовать в индивидуальной гонке.

Следующий этап соревнований пройдет в немецком Дрездене с 18 по 19 декабря.