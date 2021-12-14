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Большунов примет участие в «Тур де Ски»

Россиянин является двукратным победителем данных соревнований.
14 декабря 2021 13:35
автор: Владислав Корегин

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил о готовности Александра Большунова выступить на «Тур де Ски», который состоится с 28 декабря по 4 января.

Отметим, что в прошлом и позапрошлом сезонах 24-летний спортсмен становился победителем данной многодневки.

– С Большуновым мы на тему участия в «Тур де Ски» уже говорили. Для него самое важное – вывести себя на пик формы к Олимпиаде, пройдя все этапы подготовки. Выступление на всех этапах «Тура» будет зависеть от его физического состояния, но, конечно, он будет настраивать себя на победу в этой гонке, – приводит слова Бородавко ТАСС.

Добавим, что текущем сезоне Большунов занимает третье место в общем зачете Кубка мира, набрав 267 очков. Отставание от лидера соревнований, а именно норвежца Йоханнеса Клебо, составляет 209 очков.

Россиянин одержал победу в гонке преследования в рамках первого этапа КМ в финской Руке, а также завоевал бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом на том же этапе.

источник: ТАСС
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