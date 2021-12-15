Вяльбе назвала главную проблему российских лыжников при подготовке к Олимпиаде

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пожаловалась на отсутствие высокогорных специализированных баз для подготовки спортсменов к соревнованиям в условиях высоты.

«Помимо Игр в Пекине, нам надо уже думать о том, что через четыре года будут Олимпийские игры в Италии. А у нас существует огромная проблема - у нас нет ни одной (специализированной) базы, которая находится на уровне 1700 метров, - ни федеральной, ни региональной», - приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Именно это, по ее мнению, является основной причиной проведения зарубежных сборов перед крупными международными турнирами.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.