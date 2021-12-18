Крамер признался, что он удивлен непопаданием Большунова в спринтерские финалы

Тренер сборной России Маркус Крамер прокомментировал неудачное выступление Большунова в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене, в котором он не сумел преодолеть барьер квалификации.

«Маркус Крамер сообщил, что очень сильно удивлён таким результатом Большунова. При этом трасса хорошая, скоростная и рабочая. По мнению Крамера, Большунов проиграл из-за того, что недоработал руками, плохо толкался», — сказал корреспонендент Юдин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что лишь двое российских спортсменов отобрались в финалы - это Александр Терентьев и Глеб Ретивых. Оба вышли в полуфинальные забеги, которые в эти минуты проходят в Дрездене.