Ретивых не смог побороться за медали в финале спринта и финишировал шестым

В Дрездене завершился спринт коньковым стилем, победу в котором одержал норвежский лыжник Ховард Теугбель. Россиянин Глеб Ретивых не смог побороться за призы и остался на шестой позиции.
Отметим, что другой российский спортсмен Александр Терентьев закончил свои выступления в полуфинале, а лидер сборной России Александр Большунов не смог преодолеть квалификационный этап.
Дрезден, Германия
Мужчины
Спринт, свободный стиль
1. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 2.15,02
2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 0,15
3. Люка Шанава (Франция) – 0,68
4. Эвен Нортуг (Норвегия) – 1,22
5. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 2,01
6. Глеб Ретивых (Россия) – 4,86
источник: «Советский спорт»