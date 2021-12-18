Ретивых не смог побороться за медали в финале спринта и финишировал шестым

В Дрездене завершился спринт коньковым стилем, победу в котором одержал норвежский лыжник Ховард Теугбель. Россиянин Глеб Ретивых не смог побороться за призы и остался на шестой позиции.

Отметим, что другой российский спортсмен Александр Терентьев закончил свои выступления в полуфинале, а лидер сборной России Александр Большунов не смог преодолеть квалификационный этап.

Дрезден, Германия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

1. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 2.15,02

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 0,15

3. Люка Шанава (Франция) – 0,68

4. Эвен Нортуг (Норвегия) – 1,22

5. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 2,01

6. Глеб Ретивых (Россия) – 4,86