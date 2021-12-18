Тренер сборной России Сорин назвал неудовлетворительным результаты спринта в Дрездене

Тренер сборной России Егор Сорин остался недоволен результатами конькового спринта в Дрезден, где никто из россиян не завоевал медали.

«По местам результат неудовлетворительный. У девушек не получилось, у ребят тоже. Жалко, что Непряева и Большунов не потянули, но завтра эстафеты, и они поработают там.

Да и вообще, спринт самая тяжелая для нас дисциплина, потому что у нас нет чисто спринтерских групп и направления», - сказал Сорин «Чемпионату».

Отметим, что у мужчин в финал вышел только один россиянин - Глеб Ретивых, который в итоге стал шестым. У девушек ближайшей представительницей России стала Христина Мацокина (30-я).