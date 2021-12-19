Большунов и Ретивых пробились в финал командного спринта на этапе Кубка мира

На этапе Кубка мирав немецком Дрездене состоялись полуфиналы мужского командного спринта свободным стилем.

Представители России участвовали в обеих полуфиналах. В полуфинале A выступили Денис Филимонов и Федор Назаров, а в полуфинале B - Александр Большунов и Глеб Ретивых.

По результатам заездов, Филимонов и Назаров не сумели выйти в финал, заняв восьмое место. Большунов и Ретивых пробились в решающую стадию с первым результатом.

Напомним, что финал запланирован на 19 декабря в 14:40 по московскому времени.