Бородавко прокомментировал неудачное выступление Непряевой и Мацокиной в командном спринте

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал пятое место Христины Мацокиной и Натальи Непряевой в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

«Обидно. Счастье было так близко. Будем надеяться, что это будет мотивацией показывать себя в дальнейшем и в спринтерских гонках. Девушки шли в лидирующей группе. Трудно сказать, почему не получилось», - приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Напомним, что в решающем забеге представительницы нашей страны финишировали пятыми, отстав от победительниц на три секунды. Победили в гонке шведки Юнна Сундлинг и Майя Далквист.

Вторую позицию завоевали Джесси Диггинс и Джулии Керн из США. Тройку лучших замкнули словенки Эва Уревц и Ана-мария Лампич.