Юрий Бородавко: Трудно сказать, можно ли было рассчитывать на большее, но третье место приятно

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал итоги мужского командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене, в котором Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место.

«Трудно сказать, можно ли было рассчитывать на большее в мужском спринте, но третье место приятно. Меня больше интересовало состояние Большунова - сможет ли он поддержать скорость. Он показал быстрые секунды», - приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Напомним, что победителем стала вторая команда Норвегии (Томас Ларсен, Эвен Нортуг), опередившая россиян на 0,62 секунды. Серебряные медали завоевали их соотечественники, а именно Синдре Скар и Ховард Таугбель (+0,42).