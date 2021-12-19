Александр Легков: Большунов находится в нормальной форме, никто в этом даже не сомневается

Олимпийский чемпион Александр Легков подвел итоги мужского командного спринта на четвертом этапе Кубка мира в немецком Дрездене.

Отметим, что сборная России заняла третье место в соревнованиях. Национальную команду представили Александр Большунов и Глеб Ретивых. Золотые и серебряные медали завоевали вторая и первая команды Норвегии соответственно.

– Я доволен результатом – хорошо, что у наших мужчин есть медаль. То, что наши мужчины в призах – это большой психологический плюс для них. Говоря о форме Большунова, гонка на гонку не приходится. Александр находится в нормальной форме, и никто в этом даже не сомневается. Большунову важно бежать и бороться с лидерами, что он сегодня и сделал, – приводит слова Легкова «Чемпионат».

Добавим, что текущем сезоне Большунов занимает третье место в общем зачете Кубка мира, набрав 282 очка. Отставание от лидера соревнований, а именно норвежца Йоханнеса Клебо, составляет 194 очка.

Ранее россиянин одержал победу в гонке преследования в рамках первого этапа КМ в финской Руке, а также завоевал бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом на том же этапе.