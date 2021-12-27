Степанова пропустит «Тур де Ски» из-за отравления

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о том, что Вероника Степанова не сможет принять участие в «Тур де Ски».
Напомним, что соревнования состоятся с 28 декабря по 4 января.
– У нас приболела одна спортсменка, отравилась. Вместо Вероники Степановой выступит Христина Мацокина, – цитирует Вяльбе ТАСС.
Отметим, что в нынешнем сезоне 20-летняя Степанова занимает 34-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 65 очков. В составе сборной России она завоевала золотую медаль в женской эстафете в Лиллехаммере.
источник: ТАСС