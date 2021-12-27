Степанова - о пропуске «Тур де Ски»: Где и что у меня там болит, комментировать считаю излишним

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о своем состоянии после отравления. Спортсменка пропустит «Тур де Ски».

«Где и что у меня там болит, комментировать, как всегда, считаю излишним. При этом понимаю, что у профессиональных спортсменов есть определенная обязанность делиться информацией, в том числе о своем состоянии. Пытаюсь это балансировать. Готовлюсь дальше», - написала Степанова в своем инстаграм.

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Многодневка состоится с 28 декабря по 4 января.

Отметим, что в нынешнем сезоне 20-летняя Степанова занимает 34-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 65 очков. В составе сборной России она завоевала золотую медаль в женской эстафете в Лиллехаммере.