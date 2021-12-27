Бородавко ждет от Большунова хороших результатов на «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил состояние своего подопечного Александра Большунова за день до начала «Тур де Ски».

«Александр находится в нормальной спортивной форме. Он готовился к «Тур де Ски». Об итогах тренировок, которые были у нас в горах, мы сможем узнать только на старте. Сейчас трудно что-то говорить. Александр постепенно набирает форму, провел хороший сбор. Будем ждать хороших результатов!» - приводит слова Бородавко «Спорт-Экспресс».

«Тур де Ски» начнется завтра со спринтерских дистанций свободным стилем. Старт квалификации назначен на 13:30, а финальные забеги - на 16:00 по московскому времени. Закончится многодневка 4 января подъемом на гору Валь-ди-Фьемме.

Напомним, что Большинов выигрывал в «Тур де Ски» в последних двух сезонах.