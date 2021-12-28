Клебо хочет, чтобы Большунов был в лучшей форме на Олимпиаде и «Тур де Ски»

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо в преддверии «Тур де Ски» рассказал о конкуренции с россиянином Александром Большуновым.

«Я не рассчитываю на то, что он будет травмирован или болен. Я хочу, чтобы он был в лучшей форме как на «Тур де Ски», так и на Олимпийских играх. Так соревнования становятся более интересными. С нетерпением жду новых встреч с Большуновым», - приводит слова Клебо TV2.no.

Напомним, что «Тур де Ски» начнется сегодня. На 13:30 назначен старт квалификации спринта свободным стилем.

Напомним, что Большунов выигрывал в «Тур де Ски» в последних двух сезонах.