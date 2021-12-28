Непряева, Ступак и Сорина прошли квалификацию спринта на «Тур де Ски»

В швейцарском Ленцерхайде завершилась квалификация спринта свободным стилем в рамках «Тур де Ски».
Лучшее время показала швейцарка Надин Фендрих (3:02,54 сек.), второй стала норвежка Мюрвольд Матильде (+0,15), а третьей американка Джессика Диггинс (+0,50).
Также в тридцатку лучших, которые проходят в четвертьфинальные забеги, попали представительницы сборной России Наталья Непряева (23-е место), Юлия Ступак (26) и Татьяна Сорина (30).
Четвертьфиналы начнутся в 16:00 мск, также сегодня пройдут полуфиналы и финал.
источник: «Советский спорт»