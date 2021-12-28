Большунов и Терентьев прошли квалификацию спринта на «Тур де Ски»

В швейцарском Ленцерхайде завершилась квалификация спринта свободным стилем в рамках «Тур де Ски» у мужчин.
Лучшее время показал норвежец Йоханнес Клебо (2:36,66), второе и третье место заняли французы Ришар Жув (+2,45) и Лука Шанава (+2,83).
В четвертьфинальные забеги также отобрались представители сборной России Глеб Ретивых (10-е место), Александр Большунов (11), Артем Мальцев (14), Александр Терентьев (15) и Иван Якимушкин (29).
Напомним, что Сергей Устюгов пропускает в этом сезоне «Тур де Ски».
Четвертьфиналы начнутся в 16:00 мск, также сегодня пройдут полуфиналы и финал.
источник: «Советский спорт»