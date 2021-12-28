Вяльбе – о Степановой: Не хотела бы делать из нее звезду – пока она никто

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о лыжнице национальной команды Веронике Степановой.

Ранее стало известно, что 20-летняя спортсменка не примет участие в «Тур де Ски» из-за отравления. Соревнования пройдут с 28 декабря по 4 января.

– Не хотела бы делать из Степановой звезду. Пока она никто, хорошо пробежала в эстафете, заняла десятое место. Но это не говорит о том, что она лидер и все должны вокруг плясать. Произошло отравление, она не кушала в других местах. Бог распределился, чтобы она сейчас просто потренировалась, – сказала Вяльбе во время общения с журналистами.

Отметим, что в нынешнем сезоне Степанова занимает 34-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 65 очков. В составе сборной России она завоевала золотую медаль в женской эстафете в Лиллехаммере.