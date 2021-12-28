Дмитрий Губерниев: Российским лыжникам нужно сильно поработать, чтобы выиграть медаль на Олимпиаде

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты российских лыжников по итогам спринтерских гонок свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски».

Напомним, что финалы соревнований прошли без участия спортсменов из России. Лучшей среди женщин стала Наталья Непряева, дошедшая до полуфинала. У мужчин до полуфинальной стадии добрались Глеб Ретивых и Александр Терентьев.

– Это все только начало. Но мы видим, что у женщин, например, продолжаются все те же проблемы, которые их и сопровождали. Непряева в полуфинале, это плюс. За мужиков очень расстроен. Потенциал команды позволяет надеяться на лучшее, но я еще раз хочу сказать, что сейчас в лыжах для нас очень непростая ситуация. Нам нужно очень сильно поработать, чтобы выиграть медаль на Олимпиаде, – цитирует Губерниева «Чемпионат».

Добавим, что ОИ-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Завтра, 29 декабря, пройдут гонки классическим стилем у мужчин и женщин на 10 и 15 км соответственно.