«Такой спорт не нужен никому». Губерниев ответил Вяльбе

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что «медали любят тишину».

«Я вот все думаю: если медали любят тишину, зачем нам такой спорт? Такой спорт не нужен никому, особенно он не нужен болельщику», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Вяльбе заявила, что не видит смысла в поднятии популярности лыжных гонок через скандалы.

Добавим, что по итогам спринтерских гонок в рамках этапа Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде российским спортсменам не удалось завоевать медалей.