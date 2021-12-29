Нисканен выиграла разделку на 10 км на первом этапе «Тур де Ски», Непряева - третья

Российская лыжница Наталья Непряева стала третьей в классической гонке на 10 км с раздельным стартом на стартовом этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.
Победу одержала представительница Финляндии Кертту Нисканен. Она опередила Непряеву на 30,2 секунды. Второе место заняла шведская лыжница Эбба Андерссон (+18,2).
Еще две россиянки попали в топ-8. Юлия Ступак стала седьмой (+48,1), а Татьяна Сорина - восьмой (+48,3).
«Тур де Ски»
Индивидуальная гонка, 10 км
Женщины
Свободный стиль
1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27.04,0
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание +18,2
3. Наталья Непряева (Россия) +30,5...
источник: «Советский спорт»