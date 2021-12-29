Наталья Непряева: Долгожданный подиум, хотя утром сомневалась, продолжать «Тур де Ски» или нет

Российская лыжница Наталья Непряева отреагировала на свой результат в классической разделке на 10 км на первом этапе многодневки «Тур де Ски».

Напомним, что 26-летняя спортсменка заняла в гонке третье место. Победительницей стала Кертту Нисканен из Финляндии. Второе место заняла шведская лыжница Эбба Андерссон.

«Очень долгожданный подиум. Тяжелая трасса, сложная погода. Утром я была в сомнениях, продолжать «Тур де Ски» или нет. Есть небольшие проблемы со здоровьем. Гонки в Оберстдорфе я побегу», — заявила Непряева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что последний раз россиянка поднималась на подиум в рамках «Тур де Ски» в начале года. 8 января Непряева выиграла масс-старт на 10 км в Валь-ди-Фьемме.