Ступак завершила выступление на «Тур де Ски»

Российская лыжница Юлия Ступак заявила, что прекращает выступление на «Тур де Ски» в сезоне 2021/2022.

Напомним, что 26-летняя спортсменка в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе в Швейцарии заняла седьмое место. По ходу соревнований Ступак была дисквалифицирована за помеху, позднее судьи поменяли решение, наказав россиянку желтой карточкой.

«Этот »Тур де Ски» для меня закончен. Решение было принято давно, еще после прошлой многодневки. Еще тогда я решила, что в этом сезоне это будет тот старт, на который я не ориентируюсь. Готовила к этому Маркуса Крамера, говорила об этом с Еленой Вяльбе», — заявила лыжница в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что гонку выиграла финка Кертту Нисканен. Другая россиянка Наталья Непряева заняла третье место.