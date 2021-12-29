Юрий Бородавко - о бронзе Непряевой: «Тур де Ски» только начинается

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал третье место Натальи Непряевой в гонке на 10 км в рамках «Тур де Ски».
«Давно Наталья в личных гонках не была в призерах, поэтому это радостное событие, которое придаст ей в будущем уверенность. «Тур де Ски» только начинается. В таких сложных условиях она смогла активно пройти финиш и в спринтерском рывке сумела отыграть временной разрыв. Все идет по плану, скажем так. Спортсменка растет, показывает все более хорошие результаты. Были поставлены цели и определены средства, мы должны смотреть точки роста. Наталья хорошо тренировалась на сборе в Ливиньо, это дает свои плоды», - приводит слова специалиста «РИА Новости».
Напомним, Непряева финишировала третьей, уступив победительнице - финке Кертте Нисканен 30,5 секунды.
Второй стала представительница Швеции Эбба Андерссон, проигравшая 18,2 секунды.