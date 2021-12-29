Губерниев - о бронзе Непряевой на этапе «Тур де Ски»: Наташа выделяется на фоне всей команды

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление российской лыжницы Натальи Непряевой в индивидуальной гонке на этапе «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.
Напомним, что 26-летняя спортсменка заняла в гонке третье место. Победительницей стала Кертту Нисканен из Финляндии. Второе место заняла шведская лыжница Эбба Андерссон.
«Непряева старалась, долго ждала этой медали и достигла ее. Я очень рад за нее! Сейчас Наташа выделяется на фоне всей команды. Надеюсь, что она подойдет к Олимпиаде в шикарной форме и поборется там за медали» — приводит «Спорт-Экспресс» слова комментатора.
Второй этап «Тур де Ски» стартует в Оберстдорфе 31 декабря.
источник: «Спорт-Экспресс»