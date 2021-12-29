Большунов поделился эмоциями после завоевания серебра в классической разделке на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов подвел итоги классической гонки на 15 км в рамках первого этапа «Тур де Ски», который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Отметим, что 24-летний спортсмен финишировал с результатом 35 минут 12 секунд. Россиянин уступил 19,3 секунды победителю соревнований – представителю Финляндии Ийво Нисканену.

– На данный момент нужно показывать хороший результат в каждой гонке. Вчера был очень расстроен, в спринте реально очень большие бонификации. Когда гонки не получаются, я не даю интервью и не трачу на это эмоции. Сниматься с «Тур де Ски» – не для меня. Мне нужно искать свою форму и самочувствие, сейчас не так гладко все идет, как обычно, – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 29 декабря, завершился первый этап многодневки. С 31 декабря по 1 января гонки пройдут в немецком Оберстдорфе.