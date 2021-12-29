Большунов поднялся на третье место в общем зачете Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов улучшил свое положение в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22.

Отметим, что 24-летний спортсмен занял второе место в классической разделке на первом этапе «Тур де Ски», прошедшем в Ленцерхайде (Швейцария). Благодаря этому результату россиянин поднялся на третью строчку зачета, набрав 342 очка.

Добавим, что лидером рейтинга является представитель Норвегии Йоханнес Клебо (581 очко). Вторым идет француз Ришар Жуве (343).

Второй этап «Тур де Ски» пройдет с 31 декабря по 1 января в немецком Оберстдорфе.