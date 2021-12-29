Бородавко назвал Спицова претендентов на участие в скиатлоне на Олимпиаде

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Дениса Спицова в классической гонке на 15 км в рамках первого этапа «Тур де Ски», который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Отметим, что 24-летний спортсмен финишировал седьмым. Россиянин уступил 55,7 секунды победителю соревнований – представителю Финляндии Ийво Нисканену.

«Очень сильно удивил Денис Спицов. Для себя в «классике» он показал один из лучших стартов за карьеру. Это говорит о его хорошем функциональном состоянии, и на сегодняшний день он является одним из претендентов на участие в скиатлоне на Олимпиаде», - цитирует ТАСС Бородавко.

Напомним, что сегодня, 29 декабря, завершился первый этап многодневки. С 31 декабря по 1 января гонки пройдут в немецком Оберстдорфе.