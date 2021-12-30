Йоханнес Клебо: Большунова никто никогда не списывал со счетов

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал результат россиянина Александра Большунова в гонке на 15 километров в рамках «Тур де Ски».
«Его никто никогда не списывал со счетов. Он идет на третьем месте в общем зачете Кубка мира. Он не слишком здорово начал сезон, но уже прибавил. Большунов показывает, что он хороший лыжник», - приводит слова норвежца NRK.
Напомним, в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» россиянин завоевал серебро в гонке на 15 километров, уступив лишь финну Ийво Нисканену.
Это успех позволил Большунова подняться на третье место в общем зачете Кубка мира.
Александр является действующим обладателем Большого хрустального глобуса.
источник: NRK.no