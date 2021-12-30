Клебо может сняться с «Тур де Ски» ради подготовки к Олимпиаде

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что может сняться с «Тур де Ски», если почувствует, что участие в многодневке мешает его подготовке к Олимпиаде в Пекине.

«Если я почувствую, что выступление на «Тур де Ски» будет иметь негативные последствия для подготовки к Играм-2022, я, не раздумывая, снимусь», - приводит слова спортсмена «Спорт-МК», ссылаясь на VG.

Напомним, в спринте в Швейцарии Клебо одержал победу, в индивидуальной гонке на 15 километров занял четвертое место. Первым финишировал финн Ийво Нисканен, серебро досталось россиянину Александру Большунову.