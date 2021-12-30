Петтер Нортуг: С точки зрения Олимпиады у Большунова идеальное начало сезона

Бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг оценил текущее состояние россиянина Александра Большунова.

Напомним, что 24-летний спортсмен стал вторым в классической гонке на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии.

«Предыдущие сезоны Большунов всегда был силен в начале зимы. Но теперь из-за проблем летом и осенью Александру нужно больше гонок, чтобы вернуть форму. С точки зрения Олимпиады это, возможно, идеальное начало сезона, потому что сейчас ему надо не сохранять форму, а набирать её к Играм», - цитирует многократного олимпийского чемпиона «Матч ТВ».

Напомним, что победителем гонки стал финский лыжник Ийво Нисканен.

Следующий этап «Тур де Ски» стартует 31 декабря в немецком Обертсдорфе.