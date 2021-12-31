Елена Вяльбе: Китай сказал, что будет Олимпиада, все! Не хочу больше на эту тему разговаривать

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на возможную отмену на Олимпиады-2022 в Пекине с связи с отменой молодежного чемпионата мира с Канаде. Игры должны пройти с 4 по 20 февраля.

«Мы готовимся к Олимпийским играм и не думаем, что там отменят, что ещё сделают. Китай сказал, что будет проводить Олимпиаду, всё! Не хочу больше на эту тему разговаривать, нам и без этого есть чем заняться, чем думать о всякой хренотени. 11 января будет президиум, на котором будет объявлен весь список ребят, которые отобрались на Игры», — приводит слова Вяльбе Metaratings.

На грядущих Олимпийских играх будет разыграно 12 комплектов наград в лыжных гонках.