Степанова сообщила о пропуске масс-старта в Оберстдорфе

Российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что не побежит гонку с общего старта в рамках этапа »Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

«Второй раз в этом году в Оберстдорфе - и второй раз не бегу. Завтра буду зрителем, буду внимать и учиться - опыта масс-стартов на таком уровне у меня пока нет. Спуски здесь коварные, надо сказать. И гонки в плюс 15 - это, конечно, своеобразные лыжи», - написала россиянка в своем инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Veronika Stepanova (@stepanova_nika01)

Напомним, в текущем сезоне Степанова является победительницей эстафетной гонки на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Вероника бежала на заключительном этапе и принесла команде золотую награду, справившись на финише с соперницами из Швеции и Норвегии.