Кершоу: Большунов - фаворит на победу в «Тур де Ски». Он зверь Валь-ди-Фьемме

Чемпион мира 2011 года, канадский лыжник Девон Кершоу рассказал, кто, на его взгляд, является фаворитом на победу в «Тур де Ски-2022». На данный момент общий зачет многодневки возглавляет норвежец Йоханнес Клебо.

Сейчас Большунов - фаворит «Тур де Ски». Знаю, что Клебо лидирует с отрывом из-за бонусных секунд. Кстати, и 15-километровую дистанцию он прошел отлично, став четвертым. Но Большунов просто невероятный зверь, когда дело касается крутых гор. Он зверь Валь-ди-Фьемме. Как бы то ни было, он является фаворитом борьбы за победу в Туре», - сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

В нынешнем сезоне Клебо является лидером общего зачета Кубка мира с 581-м баллом. Большунов идет на третьем месте (342). 31 декабря состоится масс-старт на 15 км на на втором этапе многодневки в Оберстдорфе.