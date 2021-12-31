Клебо выиграл коньковый масс-старт в Оберстдорфе, Большунов стал вторым

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо выиграл коньковый масс-старт на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Российский спортсмен Александр Большунов стал вторым, третий - Шур Рете.
Отметим, что в десятку вошел еще один представитель России - Иван Якимушкин
«Тур де Ски»
2-й этап
Оберстдорф, Германия
Мужчины
15 км, масс-старт, свободный стиль
Мужчины
15 км, масс-старт, свободный стиль
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 32.26,4
2. Александр Большунов (Россия) – 3,4
3. Шюр Рете (Норвегия) – 4,0
4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 5,6
5. Франческо де Фабиани (Италия)
источник: «Советский спорт»