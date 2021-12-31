Александр Терентьев: Спуски сегодня были полностью во льду

Российский лыжник Александр Терентьев подвел итоги масс-старта в рамках «Тур де Ски».
«Спуски сегодня были полностью во льду. Первый круг было очень страшно. Хотелось просто спуститься. Потому что одно падение здесь - и больше не соберешься. Мы старались аккуратно ехать, чтобы не мешаться никому. На подъемах падали, но на спуске все спокойно ехали. Задача для меня - остаться в топ-15. Конечно, хочется рассчитывать на самые высокие места», - приводит слова россиянина телеканал «Матч ТВ».
Напомним, Терентьев финишировал 44-м. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял другой представитель России Александр Большунов.
источник: Телеканал «Матч ТВ»