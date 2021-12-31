Организаторы «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе обозначили сборную России как RSF

Сборную России на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе представлена под именем организации RSF или ФЛГР (Федерация лыжных гонок России).

Отметим, что в данном случае организаторы допустили ошибку, так как санкции ВАДА в отношении российского спорта не должны распространяться на этапы Кубка мира, каким является «Тур де Ски»: российские лыжники должны представлять свою сборную, а не федерацию.

«Видимо, таблички остались с чемпионата мира. Разбираться в этом не планируем, на это нет времени», - приводит слова президента ФЛГР Елены Вяльбе ТАСС.

Напомним, что последний чемпионат мира проходил именно в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.