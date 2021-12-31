Бородавко не удивился второму месту Большунова в масс-старте на «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отреагировал на завоеванное серебро Александра Большунова в масс-старте на «Тур де Ски» в Оберстдорфе.
«Саша постепенно набирает форму: в коньковой гонке он показал хорошую скорость. Ничего необычного. Всё идет по плану», - приводит слова Бородавко «Чемпионат».
Напомним, что победу одержал трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, а тройку лучших замкнул представитель Норвегии Шур Рете. Еще один россиянин Иван Якимушкин попал в топ-10.
источник: Чемпионат.com